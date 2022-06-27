Survivor Hikmet kimdir ve kaç yaşında? Survivor Hikmet Tuğsuz nereli ve ne iş yapıyor? Biyografisi

Survivor 2022'de adını son 5'e yazdıran isimlerden biri de Hikmet Tuğsuz olmuştu. 2019'da da Survivor'da boy gösteren ve oldukça başarılı bir yarışma geçiren Hikmet Tuğsuz, bu akşamki eleme öncesi şimdiden gündem oldu. Peki Survivor Hikmet kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Hikmet'in biyografisi...

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı.

Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı.





Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.