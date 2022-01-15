Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor Furkan Kızılay boyu kaç ve sevgilisi kim? - Biyografisi

Survivor 2022, All-Star formatı ile ekranlara gelecek. Yarışmanın Ünlüler takımında yer alan isimlerden birisi de Furkan Kızılay oldu. Furkan Kızılay'ın hayatı, yaşı, boyu, mesleği ve sevgilisi gibi özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Survivor Furkan Kızılay'ın hayatı ile biyografisi...

SURVIVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcı olarak bilinmektedir. 2000'li yıllarda Çocuklar Duymasın isimli TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir.

Sevilen oyuncu sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almıştır. Aynı zamanda 2009 senesinde "Aşksın Sen" adlı albümünü yayınlamıştır.

2010 yılında çekimlerine yeniden başlanmış olan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini tekrardan canlandırmıştır. kızılay, 2022 senesinde ise Survivor Ünlüler takımında yarışacak.

FURKAN KIZILAY'IN SEVGİLİSİ KİM?

Daha önce Beste Güldalı ile birlikte olduğu bilinen Furkan Kızılay'ın şu anda yaşadığı bir birliktelik olup olmadığı bilinmemektedir.