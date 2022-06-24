TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Bir çok yarışmacı Dominik'e veda ederken geride kalan yarışmacılar finale kalmak için mücadele veriyor. Yarışmayı takip edenler "2022 Survivor finali ne zaman, final bölümüne kaç gün var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor 2022 All Star final bölümü detayları...