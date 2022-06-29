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Survivor finali ne zaman, bugün mü? Acun Ilıcalı açıkladı: 2022 Survivor finali nerede yapılacak?

Survivor All Star'da final heyecanı başladı. Finale son 4 yarışmacının kalmasıyla heyecan arttı. Giderek eksilen kadroda son olarak Hikmet elenmişti. Survivor finalinin ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

29.06.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak? 2022 Survivor ne zaman bitecek? Survivor All Star finali bugün mü?

Survivor finali için geri sayım başladı. Bugün gerçekleştirilecek yarı finalin ardından gözler büyük finale çevrilecek. Geriye 4 yarışmacının kaldığı yarı finalde izleyiciler büyük finale hangi yarışmacıların kaldığını merak ediyor. İşte detaylar...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor All Star'da büyük finale kısa bir süre kala Acun Ilıcalı, sezonun bitiş tarihine yönelik açıklama yaptı. Ilıcalı 23 Haziran Perşembe akşamı finalin tam 1 hafta sonra olacağını söyledi. Bu bilgilere göre Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

SURVİVOR'DA KİMLER KALDI?

En son Hikmet'in elendiği yarışmada yarışmacı sayısı 4'e indi.

Bu isimler ise;

Nisa Bölükbaşı
Ayşe Yüksel
Adem Kılıççı
Batuhan Karacakaya

ACUN ILICALI FİNAL OYUNUNU AÇIKLADI!

Survivor final oyunu kapsamında ilk tur oynanacak, ilk turun sonuncusu birinci aday oluyor. Ardından kalanlar tekrar başka bir oyun oynayacak ve sonuncu da ikinci aday olacak. İki isim İstanbul'daki finalde önce oylamaya çıkacak. Oylama canlı yayında gerçekleşecek.

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