Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Finale az bir süre kala sayıları oldukça azalan takımlar için her dokunulmazlık oyunu ayrı bir önem taşıyor. Bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu sonucunda bir eleme adayı daha ortaya çıkacak. Barış, Merve ve Parviz’in üst üste yarışmaya veda etmesi sonrasında bir süre eleme yapılmayacağı duyurulmuş fakat 6 dokunulmazlık oyunu oynanacağı ve 6 eleme adayının çıkacağı ifade edilmişti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, detaylar...