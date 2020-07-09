Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündemde. Survivor'da büyük finale dayılı gün kala, dün akşam yeni eleme adayı belirlendi. Bu akşam da belirlenecek eleme adayından sonra eleme yapılacak ve 4 yarışmacı yarı finale çıkacak. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet vardı. Yarışmacılar var güçleriyle dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Finale sayılı gün kalmışken kimse Survivor'dan elenen isim olmak istemiyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunun finali Barış ile Cemal Can arasındaydı. Cemal Can - Barış karşılaşmasında Barış sakatlandı ve oyundan ekilmek zorunda kaldı. Barış sakatlanmadan önce oyunun skoru 3 - 1 Cemal Can'ın lehine olduğu için oyununu Cemal Can kazanmış sayıldı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Cemal an çok üzgün olduğunu belirterek eleme adayı olarak Elif'in ismini verdi. Böylece haftanın ilk eleme adayı ELİF oldu.
SURVİVOR FİNALİNDE BİR İLK!
Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin nasıl olacağını açıkladı. Survivor finalinde son 4'e kalan yarışmacıların Dominik'teki oyunları canlı olarak yayınlanacak ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Konseyde 1 yarışmacı elendikten sonra, 3 yarışmacı yüzleşmeye çıkacak. 3 yarışmacı yapılacak bağlantıyla eski yarışmacılarla buluşacak. 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı konseyden sonra, bir canlı yayında Survivor'da son 2'ya kalan yarışmacı belirlenecek. Bu Survivor tarihinde ilk kez olacak.
2020 SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sene final 2 gün gerçekleşecek ve tarihte bir ilk yaşanacak.
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