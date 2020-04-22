Survivor dün akşam kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor'da birleşme partisinin ardından ilk eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler arasından bir kişi adaya veda etti. Yarışmacılar eleme öncesinde iletişim ödülü ile enerji depoladı. Öte yandan Yasin ve Barış arasında yaşanan gerginliğe Acun Ilıcalı'dan bir yaptırım getirildi. İşte Survivor SMS sıralaması ve yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 54. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

21 NİSAN İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler, yarışmadaki manevi önemi olan ödülü kazanmak için iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda iki yarışmacı sepet üzerinde dört topu, kendileri ile birlikte birçok engelden düşürmeden geçirip en son atışlara kadar gelmek zorundaydı. Altın Top kuralının da geçerli olduğu iletişim oyunu nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Günün sonunda ise Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. 21 Nisan Salı akşamı ekrana gelen Survivor'ın son bölümünde ada konseyi toplandı ve 10. Hafta SMS sıralaması açıklandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı için kullanılan SMS oylamasında ilk iki sırayı alanların açıkladığı isimler ile haftanın eleme adayları belli oldu. Son olarak eleme adayları arasında en az oyu alan Ezgi Survivor’dan elendi.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI - 21 NİSAN 2020

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde SMS oylaması sonuçları açıklandı. Survivor’da bu hafta Cumartesi günü Gönüllüler, Pazar günü Ünlüler için SMS oylaması yapılmıştı. 21 Nisan Salı gecesi ekrana gelen Survivor 53. Bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, SMS sıralamasını açıklandı.

Survivor Ünlüler takımı SMS sıralaması

8. Aşkım

7. Ezgi

6. Elif

5. Yunus Emre

4. Sercan

3. Ersin

2. Aycan

1. Mert

Survivor Gönüllüler takımı SMS sıralaması

8. Gizem

7. Ardahan

6. Berkan

5. Yasin

4. Nisa

3. Evrim

2. Cemal Can

1. Barış