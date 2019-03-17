Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunundan önce ödül oyunu heyecanı yaşandı. Artık iki takım için de açlık oldukça önemli bir faktör. Bu yüzen ödül oyunları çok önemli. Ayrıca bu Survivor'da yine gergin dakikalar yaşandı. Türkiye takımında gruplaşma her gün bir gerginliğe neden oluyor. Bu akşamki gerginlikte ise Hikmet yer aldı. Hikmet ayrıcabir önceki ödül oyunu nedeniyle Yunanistan takımındaki Tony ile de gerginlik yaşadı. İşte Survivor 2019 son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam erzak vardı. İki takım da güçlerini toparlamak ve moral kazanmak için ödül oyununu kazanmak için büyük bir çaba sarfetti. Ödül oyununu Türkiye takımı kazandı ve ödülün keyfini sürdü. Ancak Türkiye rakımındaki gerginliği bu güzel ödül bile engelleyemedi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu takımların adadan eksilmeden devam edebilmeleri için oldukça önemli. Bu akşam Surivor dokunulmazlık oyununda, Türkiye takımı bir türlü üstünlük yakalayamadı. Yunanistan takımı oyuna önde başlayıp, önde bitirdi. Yunanistan 10 - 6 Türkiye takımını yendi. Türkiye takımı için yarınki dokunulmazlık oyunları çok önemli.

SURVİVOR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI