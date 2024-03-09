Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununda takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Acun Ilıcalı konseyde; "Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız, sonuçlarına katlanırsınız" ifadelerini kullanırken Yunus Emre'nin konsey alanından gitmesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 9 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...