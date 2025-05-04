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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mayıs 2025 Pazar Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mayıs 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. Aynı zamanda Yağmur, Meryem, Seda ve Aycan arasındaki eleme düellosu gündemdeki yerini aldı. Peki, 4 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 05.05.2025 - 08:59
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        • 1

          Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam, Yağmur, Meryem, Seda ve Aycan arasında yaşanacak eleme düellosu sonucunda final eşleşmeleri belli olacak. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 4 Mayıs 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yağmur,

          Meryem,

          Seda,

          Aycan.

        • 3

          SURVİVOR ELEME POTASINDA EŞLEŞMELER NASIL?

          Düelloda, Sema-Yağmur, Aycan-Meryem eşleşmesi oldu.

        • 4

          Aycan Yanaç-Meryem Kasap düellosunu Meryem Kasap kazandı. Meryem, Survivor hayatına devam ediyor.

          Sema Aydemir-Yağmur Banda düellosunu Sema Aydemir kazandı. Sema, Survivor hayatına devam ediyor.

          Böylelikle final eşleşmesi Aycan ve Yağmur arasında olacak.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen son isim Poyraz oldu. Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya gelmişti. Düello finaline ise Poyraz ve Volkan kalmıştı.

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