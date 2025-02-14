Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 14 Şubat 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve All Star arasındaki dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Oyun sırasında Pınar ve Sema arasında gergin dakikalar yaşandı. Peki, 14 Şubat Cuma günü Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Pınar ve Sema arasında yaşanan gergin dakikalar ile gündeme gelen dokunulmazlık oyunu sonucunda bir kişi eleme adayı olarak potaya gidecek. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 14 Şubat 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (14 ŞUBAT)
Haftanın yeni dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iki dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, bir dokunulmazlık oyununu ise All Star takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sevgi,
Serenay,
Sema.