Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Merve ve Damla arasındaki diyalog dikkat çekerken bir yandan da dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
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Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 10 Mayıs Cuma Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR KIRMIZI TAKIM
MERVE (KAPTAN)
NEFİSE
NAGEHAN
OGEDAY
ÖZGÜR
YUNUS EMRE
SERCAN
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SURVİVOR MAVİ TAKIM
DAMLA (KAPTAN)
SEDA
ALEYNA
ATAKAN
BATUHAN
HİLMİ CEM
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SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'a son olarak düello sonucu adaya veda eden isim Furkan oldu.