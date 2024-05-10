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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dokunulmazlık oyunu için gözler takımlar arası mücadeleye çevrildi. Merve ve Damla arasındaki diyalog dikkat çekerken bir yandan da dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:26
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        • 1

          Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 10 Mayıs Cuma Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR KIRMIZI TAKIM

          MERVE (KAPTAN)

          NEFİSE

          NAGEHAN

          OGEDAY

          ÖZGÜR

          YUNUS EMRE

          SERCAN

        • 4

          SURVİVOR MAVİ TAKIM

          DAMLA (KAPTAN)

          SEDA

          ALEYNA

          ATAKAN

          BATUHAN

          HİLMİ CEM

        • 5

          SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

          Survivor'a son olarak düello sonucu adaya veda eden isim Furkan oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
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        Balık
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