Survivor'da kadınlar haftasında 3. dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Batuhan ve Poyraz arasında tansiyon artarken, üçüncü eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 29 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...