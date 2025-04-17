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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan Perşembe Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte 5. Türkiye biletinin sahibi

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, bir yarışmacı 5. Türkiye biletinin sahibi oldu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Nisan Survivor dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 01:27
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        • 1

          Survivor'da heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, Batuhan Gökgöz eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan Survivor eleme potasına kim gitti? 4. Türkiye biletini kim aldı?" İşte Survivor All Star son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

          Türkiye'ye gitmeye hak kazanan 5. isim takım oylaması ve anket sonuçlarına göre İsmail oldu.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı Poyraz oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Volkan

          Sedat

          Batuhan Gökgöz

        • 5

          TÜRKİYE BİLETİNİ KİMLER ALDI?

          Türkiye'ye gitmeye hak kazanan isimler, Batuhan Gökgöz, Almeda, Yusuf ve Adem olmuştu.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.

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