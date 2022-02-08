Survivor All Star 2022'de dün akşam haftanın eleme adayları belirlendi. Geçtiğimiz hafta Aycan'ın yarışmaya devam edememesinden dolayı elenmiş ve 4 eleme adayı bu hafta potaya yazılmıştı. Toplam 8 eleme adayının konseyde SMS oylamasına çıkacağı haftada yarışmaya veda eden isim belli olacak. Peki dün akşam 7 Şubat Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazananlar ve son bölümde yaşananlar...