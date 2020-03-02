Survivor'da kim diskalifiye oldu

Survivor 2020'nin onuncu bölüm konsey toplantısında Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Ardından Survivor 2020'nin 10. bölüm konsey toplantısında Acun Ilıcalı diskalifiye olan iki ismi açıkladı. Merak edilen soruların yanıtını derledik. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasından neler yaşandı? İşte özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin sergilendiği lahmacun ve kola yemeğini kazanan 5'e 2 Ünlüler takımı oldu. Üst üste yemek ödülünü kazanan Gönüllüler bu kez ödül oyununun Ünlülerin kazanmasını adil olduğunu söyledi.

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Erman Altıkardeş'in yarışmada bulunmaması izleyenler tarafından merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı, Erman'ın Survivor yaşamına uygun olmadığını ve bu sebepten dolayı yarışmadan ayrıldığını dile getirdi. Öte yandan Gönüllüler takımında bulunan Fatma'nın sakatlanması sebebiyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığı Ilıcalı tarafından açıklandı. Ayrılan iki yarışmacının yerine yarın iki yeni isim gelecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da geçtiğimiz dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can'ın son vuruşu ile 10'a 8 Gönüllüler kazandı. Ardından final oyunu için en iyi 6 yarışmacı parkura çıktı. 3 sayı yapanın kazandığı yarışmada Gönüllüler alarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarın halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 1 MART 2020

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, eleme adayını belirlemek üzere ada konseyine gitti. Ünlüler takımında en çok oyu alan yarışmacı Derya oldu. Salı akşamı da belirlenen iki ismin ardından halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.