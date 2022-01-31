Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkındaki açıklamalarının ardından başarılı yarışmacının Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorgulanmaya başladı. Peki, Survivor'da Aycan diskalifiye mi oldu, ayrılıyor mu? Aycan Yanaç elendi mi, gitti mi? İşte Acun Ilıcalı'dan Aycan açıklaması...

SURVİVOR AYCAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2022 All Star ünlüler takımı yarışmacılarından Aycan Yanaç hakkında Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Survivor şartlarını herkesin kaldıramadığını belirten Acun Ilıcalı, Aycan'ın doktor kontrolünde olduğunu ve Survivor'dan ayrılabileceğini belirtti. Henüz durumu hakkında net bir karar verilmediğini belirten Acun Ilıcalı, Aycan'a kısa bir süre tanıdıklarını belirtti.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Survivor Aycan, 21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde doğmuştur. 24 yaşında olan Aycan Yanaç son derece başarılı bir futbolcudur. Aycan Yanaç aslen İzmirlidir.

Türkiye kadın milli takımına ilk kez 7 Nisan 2018 yılında çağrılan Aycan Yanaç, 2016 UEFA 10 Yaş ALtı Kadınlar şampiyonası elemelerinde de oynamıştır. Aycan Yanaç'ın mevkisi forvettir.

173 cm boyu olduğu tahmin edilen Aycan Yanaç’ın kilosu ise 63’tür.

Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç, bu hikayesini de şöyle anlatıyor:

Abim eski futbolcu. 3 yaşında antrenmanlara gidiyordum. 6 yaşıma geldiğimde 'takıma yazılmak istiyorum' dedim babama. 2 sene geçti hala futbolla uğraşıyorum. Notlarım da kötüydü o arada. Babam dedi ki, 'derslerini düzelt götüreceğim seni'. Ben de sürekli ders çalışmaya başladım, notlarımı düzelttim ve babam götürdü beni. Erkeklerle başladım ilk olarak 8 yaşında. İyi de gidiyordum. U-17'ye kadar çıktım, A Takım'a yükseldim, Milli Takım'a gittim. Şimdi Gaziantep'teyim.

Survivor yaşantısına dair konuşan Aycan Yanaç, 'Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun' diyerek ada yaşantısını özetlemiştir.