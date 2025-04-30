Survivor Batuhan Karacakaya yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Batuhan elenecek mi?
Survivor All Star'da yarışmacı sayısının azalmasıyla yarışmada tansiyon yükseldi. Survivor'da geçtiğimiz hafta Hikmet ve Batuhan arasında bir gerilim yaşandı. Yaşanan kavganın ardından, Batuhan'ın annesi suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Ağır tehdit var, bizimle ilgili." ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından, "Survivor Batuhan Karacakaya elendi mi, yarışmadan ayrılacak mı?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Survivor Batuhan krizinde yaşanan gelişmeler...
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Survivor'da geçtiğimz haftaya Hikmet ve Batuhan arasındaki yaşanan gerilim damga vurdu. Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın ailesinin Acun Medya'yı suçladığını belirtti. İkili arasında gerçekleşen kavganın ardından acil durum konseyinde konuşan Ilıcalı, "Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama, "Survivor Batuhan Karacakaya yarışmadan ayrılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte detaylar...
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SURVİVOR BATUHAN'IN AİLESİNDEN TEPKİ!
Survivor'da geçtiğimiz hafta Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan kavganın ardından Batuhan Karacakaya’nın ailesi oğullarının güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek Acun Ilıcalı hakkında suç duyurusunda bulunabileceklerini ifade etti.
Oğullarının adada güven içinde olmadığını ileri sürerek endişelerini dile getirdiler. Ayrıca yarışmanın başından şampiyon ismin belli olduğunu öne sürüp bu nedenle hukuki girişimde bulunduklarını belirttiler.
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"SURVİVOR'DA DEVAM ETME ŞANSI PEK YOK"
Survivor'da gerilimin ardından acil durum konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Normalde eşleşmelerin olup düellonun olması gerekiyor ancak bir gelişme oldu. Survivor açısından önemli bir gelişme. Şu anda düellolara geçemeyeceğiz. Bunun sebebi de bir yarışmacımızla alakalı. Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, "Senin Hikmet konun oldu biliyorsun ve sana teşekkür ediyorum biz seninle abi kardeş bir konuşma yaptık ve o konuyu çözdük. Ailen açısından bu konu çözülmedi. Baban önce iletişime geçmiş bizim arkadaşlarla. Ben böyle cümle cümle geçmeyeceğim. Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Bize suçlama babandan; avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin" açıklamasında bulundu.
"Sonra bu mesajdan sonra biz olabilir gözüyle baktık. Bu mesajı kaldırabilirdik açıkçası. Sonra annenden mesaj geldi" diyen Acun Ilıcalı, "Yine son 1 ay ve yine dönen dolaplar. Yine bize suçlama. 'Başkasını şampiyon yapacaksınız diyor. Siz çok mu güçlü zannediyorsunuz kendinizi, Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz' demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor. Tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlamak istemiyoruz. Ailenin bu kadar tepkisi varsa ben niye böyle bir şeyin altında kalayım? 15 sezon Survivor çektik. Bu 15 sezonda herhangi bir yarışmacının, başına gelen bir şey hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum, hatırlayan söylesin. Dünyanın en zor yarışması diyoruz, biliyorsunuz. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor" ifadelerini kullandı.
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SURVİVOR BATUHAN: AİLEM BANA ULAŞMAK İSTİYOR
Batuhan Karacakaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben size söylemiştim. Ben bir ailemle konuşayım. Ailemi tanıyorum, sonra istersen 'git' de. Benim ailem suç duyurusu yapmaz, sadece bana ulaşmak istiyorlar."
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SURVIVOR BATUHAN DEVAM EDECEK Mİ?
Batuhan Karacakaya konuya ilişkin, "Dışarıda bu olaya verilmiş destek cümleleri, ailelerin açıklamaları bunların hepsini bana anlattıkları zaman verdikleri tepkinin doğru olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.
Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a devam edip etmeyeceği ailesi ile konuştuktan sonra belli olacak.