Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya araştırılıyor. 2021 Survivor ünlüler takımında dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Batuhan Karacakaya bu yılın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? İşte Batuhan Karacakaya hayatı...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2022 yarışmacı Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbullu olan Survivor Batuhan, Survivor 2021'de özellikle de su parkurlarında fark yaratmıştır.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA BOYU KİLOSU KAÇ?

Çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalayan Batuhan'ın akıllarda kalan görüntüsü de o şekildeydi. Ancak geçtiğimzi yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan'ın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir. Sporcu kimliğiyle öne çıkan genç oyuncu, pek çok kişiyi kızkandıracak bir görüntüye sahip.

BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya’nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

BATUHAN KARACAKAYA EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ VAR MI?



Pek kişi yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya'nın evli olup olmadığını da merak etti. 24 yaşındaki Batuhan Karacakaya’nın bilinen bir ilişkisi bulunmamaktadır.