Survivor 2024, All Star kadrosuyla yeni sezonda ekranlara geri döndü. Survivor'da bu yıl konsept değişikliğine gidildi. Mavi ve kırmızı takımların yanı sıra yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak da ayrılırken geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Seda Ocak, kadroda yer alan isimlerden oldu.