Survivor 2024 All Star kadrosuna altıncı olarak katılan isim Damla oldu. Ilıcalı "Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla." sözleriyle sevilen ismi duyurdu.