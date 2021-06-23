Survivor'da kim elendi? Acun Ilıcalı "Benim finalist olarak gördüğüm isimdi." dedi. Eleme adayları Ayşe, Poyraz, Berkay oldu. En az SMS'i alan yarışmacı veda etti. İşte 22 Haziran 2021 Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 22 HAZİRAN 2021
Elenen isim Berkay Yuvakuran oldu.
Berkay "Hayallerimi yaşadım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Büyüdüm. Çok farklı insanlarla tanıştım. Buraya gelmeden önce de iz bırakan bir yarışmacı olmak istemiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. " dedi.
Ayşe Yüksel ve Yiğit Poyraz eleme adayları arasında yer almıştı.
İsmail Balaban İstanbul finaline gitmeye hak kazanan isimlerden biri.
Aleyna Kalaycıoğlu son dörtte yer alan isimlerden biri oldu.
Kırmızı takımda sona kalan 3 isim.
Mavi takımda kalan isimlerden biri Poyraz oldu.
Mavi takımda kalan isimlerden diğer isim ise Ayşe oldu.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI
Survivor 2021 son bölümde ekranlara gelen zorlu ödül oyunu sonrasında kırmızı ve mavi takımların katılımıyla Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı'nın moderatör olarak yer aldığı kritik eleme konseyi ekranlara geldi. Haftanın kırmızı ve mavi takım SMS birincileri Acun Ilıcalı tarafından izleyenlere duyurulmadı.
FİNAL OYUNU NASIL OLACAK?
Survivor Türkiye’de yarın, 23 Haziran Çarşamba günü bir final oyunu oynanacak. Bu oyunda İsmail Balaban, performans oyunu finalini kazandığı için oynamayacak. Bu akşam eleme sonrasında kalan üç kişi arasında oynanacak final oyununda yarışmacılara beş can verilecek. Oyunda beş sayıyı bulan isim, finale kalacak. Finale çıkan iki yarışmacı arasında on sayıyı yapan yarışmacı, oyunu kazanacak. Bu oyunu kaybeden iki yarışmacı için yarın oylama yapılacak. Bu oylamanın sonucu İstanbul’daki yarı finalde açıklanacak ve sezonun dördüncü bu oylama sonucunda belli olacak.
SURVİVOR 2021 YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN?
Survivor’da 2021 sezonu yarı finali ve finali İstanbul’da canlı yayınla ekrana gelecek. Yarı finali 24 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.
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