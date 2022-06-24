Sürücüyü dövüp, aracını devirdiler!

DHA

Ankara'da, sokaktan geçen sürücüyü darbeden kalabalık, otomobilini de devirdi. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi 130 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, 06 HA 545 plakalı otomobilin sürücüsü K.D.'yi sokak arasında tehlikeli araç kullanıp, daha önce kendi üzerlerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu.

EVDEN ALDIĞI BIÇAKLA GRUBA SALDIRDI

Sürücü K.D.'yi otomobilden indirdikten sonra darp eden grup, daha sonra otomobilini devirdi. K.D., evden aldığı ekmek bıçağı ile kalabalık gruba saldırdı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

ÖFKELİ KALABALIĞI POLİS EKİPLERİ YATIŞTIRDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri, kalabalık grubu yatıştırarak K.D. ve babası A.D. ile olaya karışan M.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Otomobil, trafik ekipleri tarafından çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.