Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır? 2025-2026 Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

        Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

        Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği düzenlemesi bu yıl erkene çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, her yıl Aralık ayında başlayan uygulama bu kez Kasım ayı itibarıyla devreye girecek. Özellikle ticari araçlar için mecburi olan kış lastiği kullanımı, özel araç sahipleri için de güvenli seyahatin ana koşulu olarak görülüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 12.11.2025 - 08:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yollarda buzlanma ve kar yağışı riskinin artmasıyla birlikte kış lastiği takma zorunluluğu için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle, uygulama tarihinin bu yıl öne çekileceği duyuruldu. Trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen kış lastiği zorunluluğu, 5 aylık süreç boyunca geçerli olacak ve kurala uymayan araçlar cezai yaptırımla karşılaşacak. İşte merak edilenler...

        • 2

          KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”inin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

        • 3

          Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı. Buna göre kış lastiği uygulaması bu sene 15 Kasım'da başlayacak.

        • 4

          ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

          Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.” dedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Habertürk Anasayfa