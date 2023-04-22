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Sürücüler dikkat! Hep aynı kaza! 2 can kaybı daha!

Uşak'ın Eşme ilçesinde, otomobilin, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü R.M., gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 22.04.2023 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
Sürücüler dikkat, hep aynı kaza! 2 can kaybı daha! - Son dakika haberleri
Sürücüler dikkat! Hep aynı kaza! 2 can kaybı daha!
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AA

Uşak'ta alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, park halindeki civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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