Sürücüler dikkat! Hep aynı kaza! 2 can kaybı daha!

Uşak'ta alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, park halindeki civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.