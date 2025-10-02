Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücü uyudu iddiası! Dehşet kaza! | Son dakika haberleri

        Sürücü uyudu iddiası! Dehşet kaza!

        Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda seyir halindeyken uyuduğu iddia edilen Kamuran Toker adlı sürücü, park halindeki TIR'a çarptı. Ağır yaralanan Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:51
        Sürücü uyudu iddiası! Dehşet kaza!
        Mersin'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, saat 06.45 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği önünde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Kamuran Toker idaresindeki otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün park ettiği TIR'ın dorsesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazanın sürücünün uyuması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

