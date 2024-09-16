Sürücü ile yaya arasında yumruklu yol kavgası
Bursa'da trafikte bir sürücü ile yaya arasında 'yol verme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesi ile sonlanan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 1
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü ile yaya arasında çıkan 'yol verme' kavgası cep telefonuyla görüntülendi.
- 2
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
- 3
Trafikte yaya ve sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
-
- 4
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aracından inen sürücü ve yaya tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
- 5
Taraflar arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi.
- 6
Kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
-
- 7
Kavganın ardından sürücü ve yaya yollarına devam etti.