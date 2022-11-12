Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta "Biraz Pop Biraz Taverna" konsepti yaşanacak. 12 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün konukları belli oldu. İşte Şarkılar Bizi Söyler 57. bölümde yaşanacaklar...