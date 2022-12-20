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Sürpriz isimler: O Ses Türkiye yılbaşı konukları açıklandı!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılbaşı gecelerinin takip edilen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde özel konuklar ve jüri üyeleri yer alıyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı konukları...

Giriş: 20.12.2022 - 10:37 | Güncelleme: ABONE OL
Sürpriz isimler! O Ses Türkiye yılbaşı konukları açıklandı! O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel jürileri kim?

TV8 ekranlarında her sene yılbaşında özel bölümü ile ekranlara gelen O Ses Türkiye'de bu yıl kimin jüri olacağı ve konukların kim olacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Jüri üyeleri netlik kazanırken sosyal medyada konuklara ilişkin iddialar yer aldı. İşte O Ses Türkiye 'Yılbaşı Özel' konukları ve jüri üyeleri hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak olan 4 jüri şöyle:

Beyazıt Öztürk

Seda Sayan

Yıldız Tilbe

Ebru Gündeş

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

Sosyal medyada yer alan iddialara göre; O Ses Türkiye konukları arasında son dakika bir değişiklik olmazsa Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora yer alıyor.

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