Suriye’nin geleceği: Çatışmalar, bölgesel dinamikler ve Türkiye’nin stratejik rolü

İç savaş, Suriye’nin üniter yapısını derinden sarsmış ve ülkeyi mezhepsel, etnik ve siyasi fay hatlarına bölmüştür. Ancak Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan yaklaşımıyla bu parçalanmayı engelleme çabalarını sürdürüyor. Türkiye’nin diplomatik girişimleri, özellikle Astana süreci kapsamında, üniter yapıyı koruma çabasının temelini oluşturuyor. Buna karşın, ABD, Rusya ve İran gibi küresel aktörlerin çıkar çatışmaları, üniter bir Suriye’nin yeniden inşa edilmesini zorlaştırıyor.

REKLAM advertisement1 Fiili Bölünme: Suriye’nin Geleceği 3-4 Ayrı Bölge mi? Suriye’nin şu anda fiili olarak üç ana bölgeye ayrıldığı görülüyor: 1-Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgeler, 2- YPG/PKK’nın hakimiyetindeki kuzeydoğu 3- Rejimin kontrol ettiği batı ve orta bölgeler. REKLAM Bu fiili durum, uluslararası dengeler nedeniyle resmiyete dökülmese de uzun süre devam edebilir. Ancak Türkiye’nin sahadaki kararlı duruşu ve terör örgütü PKK/YPG’ye karşı elde ettiği başarılar, bu bölünmeyi engelleyebilecek kritik bir denge unsuru olmaya devam ediyor.

Halep ve Muhaliflerin Başarısı: Yeni Dönem Başlangıcı mı? Muhaliflerin Halep’te hızlı bir şekilde kontrol sağlaması, rejimin askeri zayıflığını ve bölgedeki dengelerin değiştiğini göstermektedir. HTŞ’nin (Heyet Tahrir el-Şam) liderliğinde gerçekleşen operasyonlar, rejimin geri çekilmesine neden olurken, Halep’in büyük ölçüde muhaliflerin eline geçtiği bildiriliyor. Halep’in ele geçirilmesi, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak bu başarı, muhalefetin bölgesel ve uluslararası desteğini artırma yeteneğine bağlıdır.

REKLAM Kadın Hakları ve Toplumsal Kapsayıcılık Endişesi Halep’te muhalif grupların kontrolü ele alması, kadın hakları ve toplumsal kapsayıcılık konusunda bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Bölgede HTŞ’nin yönetim anlayışının, kadınların haklarını kısıtlayıcı etkiler yaratabileceği korkusu dile getiriliyor. Özellikle kadınların toplumsal hayata katılımını güvence altına alacak politikaların geliştirilmesi, muhalefetin uluslararası meşruiyetini artıracak kritik bir adım olacaktır.

Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki Rolü: Güvenli Bölgeler ve Sığınmacılar Türkiye, kuzey Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelerle, hem bölgesel güvenliği hem de Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamayı hedeflemektedir. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatları, bu bağlamda terörden arındırılmış alanlar yaratarak yüz binlerce Suriyelinin dönüşüne olanak tanımıştır. Ancak bu süreç, uluslararası destek ve altyapı yatırımlarıyla daha da genişletilmelidir.

REKLAM Rejim Güçlerinin Durumu ve İran’ın Rolü Esad rejimi, kaynaklarının tükenmesi ve dış destekçilerine olan bağımlılığı nedeniyle giderek zayıflamaktadır. İran’ın rejime sağladığı askeri destek, İsrail ve ABD’nin baskılarıyla giderek azalıyor. Bu durum, İran’ın sahadaki etkisini sınırlarken, Türkiye’nin bölgede dengeleyici bir rol üstlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Uluslararası Aktörlerin Yaklaşımı ABD ve Avrupa ülkeleri, Suriye’deki durumu daha çok insani bir kriz olarak ele alırken, Rusya ve İran gibi aktörler Esad rejimini desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye ise hem sahada hem de diplomasi masasında aktif bir rol oynayarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bölgedeki istikrarı sağlamaya yönelik adımlar atmaktadır.

Genel Değerlendirme REKLAM Suriye’nin geleceği, uluslararası ve bölgesel aktörlerin çıkarları doğrultusunda şekillenmeye devam etmektedir. Türkiye, Suriye krizinde sadece bir komşu ülke olarak değil, aynı zamanda çatışmanın çözümü için kilit bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Kuzey Suriye’deki askeri operasyonlar, uluslararası diplomasi ve insani yardımlar gibi çok yönlü stratejilerle Türkiye, hem kendi ulusal güvenliğini hem de Suriye’nin geleceğini etkileyen kritik bir rol oynamaktadır.

Halep Zaferi ve Rejimin Zayıflaması Halep’in muhalifler tarafından hızlı bir şekilde ele geçirilmesi, Suriye’de rejim güçlerinin askeri ve lojistik açıdan ne kadar kırılgan bir durumda olduğunu gözler önüne sermiştir. Özellikle rejim destekçisi olan Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle dikkatini başka bir cepheye kaydırması, İran’ın ise kendi iç baskıları ve İsrail’in hava saldırılarıyla sınırlanması, rejimi daha da savunmasız bırakmıştır. Bu durum, muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini hızlandırmıştır.

REKLAM Ancak bu zafer, sürdürülebilir bir siyasi çözüme dönüşmedikçe, bölgesel çatışmaların derinleşmesi riski taşımaktadır. Türkiye’nin bölgesel aktörlerle olan diplomatik girişimleri, bu kazanımları barışçıl bir çözüme dönüştürmek için kritik bir öneme sahiptir. Kadın Hakları ve Kapsayıcı Yönetim Zorunluluğu Halep ve diğer bölgelerde muhaliflerin kontrolü ele alması, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir sınav niteliğindedir. Özellikle kadın hakları konusunda endişeler, muhalif grupların uluslararası arenada meşruiyetini etkileyebilir. Kadınların toplumsal hayatta eşit haklara sahip olması, Suriye’nin yeniden inşasında önemli bir yapı taşı olacaktır.

Muhalif grupların, kadın haklarını güvence altına alan ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışı benimsemesi, yalnızca iç barışı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası desteği artıracaktır. Bu doğrultuda Türkiye’nin rehberliği, özellikle kapsayıcı yönetim modelleri konusunda belirleyici olabilir. REKLAM Türkiye’nin Suriye Stratejisi: Kalıcı Çözüm için Çaba

Türkiye, Suriye’deki askeri operasyonlarıyla sadece terör örgütlerinin etkisini sınırlandırmakla kalmamış, aynı zamanda diplomatik çabalarıyla siyasi çözüme yönelik bir çerçeve oluşturmuştur. Astana süreci, Türkiye’nin Rusya ve İran ile koordinasyon içinde Suriye krizine barışçıl bir çözüm bulma çabasının önemli bir parçasıdır. Ancak bu süreç, rejimin katı tutumu ve uluslararası aktörlerin çıkar çatışmaları nedeniyle henüz kalıcı bir çözüme ulaşamamıştır.

Türkiye’nin öncelikleri arasında şunlar yer almaktadır: Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, PKK/YPG gibi terör örgütlerinin etkisini ortadan kaldırmak, Suriyeli sığınmacıların güvenli dönüşünü sağlamak, Rejimi muhalefetle siyasi diyaloga zorlamak. REKLAM Gelecekteki Senaryolar Suriye’nin geleceği için farklı senaryolar öngörülmektedir:

Üniter bir yapı: Türkiye’nin desteklediği bu senaryo, Suriye’nin etnik ve mezhepsel fay hatlarını onararak bütüncül bir devlet yapısı oluşturmayı hedeflemektedir.

Bölgesel parçalanma: ABD ve diğer aktörlerin dolaylı desteğiyle PKK/YPG’nin kuzeydoğuda özerklik arayışları, bu senaryonun en önemli unsurlarından biridir.

Rejimin dar bir alanda sıkışması: Esad rejiminin Lazkiye-Şam ekseninde bir Nusayri devleti oluşturması, rejim destekçilerinin son çare olarak görebileceği bir seçenektir.

Uzun süreli çatışma: Uluslararası ve bölgesel çıkarların dengelenememesi durumunda, Suriye’de çatışmaların yıllarca devam etmesi muhtemeldir. REKLAM Suriye, tarihinin en karmaşık dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye’nin askeri, insani ve diplomatik çabaları, Suriye’nin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Halep’te ve diğer bölgelerde elde edilen askeri başarılar, ancak kapsayıcı bir yönetim modeli ve kadın haklarını garanti altına alan politikalarla sürdürülebilir bir barışa dönüşebilir. Türkiye’nin bu süreçteki aktif rolü, yalnızca kendi ulusal güvenliği için değil, bölgesel istikrar için de hayati öneme sahiptir.

Türkiye’nin sahada ve masadaki etkinliği, Suriye halkının daha güvenli ve adil bir geleceğe kavuşması için en önemli umut kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu süreçte, uluslararası toplumun desteği ve bölgesel iş birliği, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunmasında belirleyici olacaktır. Türkiye’nin Diplomatik Girişimleri ve Uluslararası İş Birliği

Türkiye, Suriye krizinin çözümünde diplomatik kanalları etkin bir şekilde kullanarak uluslararası toplumla iş birliğini artırmaya çalışıyor. Özellikle Astana Süreci ve Cenevre Görüşmeleri, Türkiye’nin Suriye’de siyasi bir çözüm arayışının temelini oluşturuyor. Rusya ve İran ile ortak yürütülen bu süreç, çatışmaların kontrol altına alınması ve taraflar arasında diyalogun artırılması amacıyla kritik bir mekanizma olarak işlev görüyor.

REKLAM Bununla birlikte, Türkiye’nin diplomatik çabaları yalnızca Rusya ve İran ile sınırlı değil. Türkiye, Avrupa Birliği, ABD ve Arap ülkeleriyle de yoğun görüşmeler yürüterek, Suriye’deki istikrarsızlığın bölgesel ve küresel etkilerine dikkat çekmektedir. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’nin de katılımıyla oluşturulan uluslararası platformlarda Türkiye, mültecilerin geri dönüşü, insani yardımların sağlanması ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması arayan bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin bu çabaları, yalnızca kendi ulusal güvenliği ve sınır istikrarı açısından değil, aynı zamanda Suriye halkının geleceği ve bölgesel barış için de kritik bir öneme sahiptir.

Uluslararası Toplum ve Çelişkili Yaklaşımlar REKLAM Uluslararası aktörlerin Suriye’deki çıkar çatışmaları, krizin çözümünü karmaşık hale getiren temel unsurlar arasında yer alıyor. ABD: PKK/YPG’ye verdiği destek, kuzeydoğu Suriye’de fiili bir özerklik oluşmasına yol açarken, bu durum Türkiye’nin güvenlik endişelerini artırmaktadır. ABD’nin, Suriye’deki çatışmanın sonlanmasından çok İran’ın etkisini sınırlandırmaya odaklanması, çözüm arayışlarını zayıflatıyor.

Rusya: Suriye rejiminin en büyük destekçisi olan Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle kaynaklarını farklı bir cepheye yönlendirmiş durumda. Bu durum, rejimin askeri kapasitesini ve sahadaki gücünü zayıflatmıştır.

İran: Suriye’deki askeri varlığı ve milis destekleriyle rejimi ayakta tutmaya çalışan Tahran, İsrail’in hava saldırıları ve ABD’nin yaptırımları nedeniyle giderek zorlanmaktadır. İran’ın bölgedeki etkisinin azalması, rejimin askeri desteğini sınırlayabilir.

Avrupa Birliği: Krizin insani boyutuna odaklanan Avrupa ülkeleri, Türkiye ile iş birliğini güçlendirmekle birlikte, siyasi çözüm konusunda daha az etkin bir rol oynamaktadır.

Çin: Şimdilik arka planda kalsa da Çin, Suriye’de yeniden inşa sürecinde ekonomik ve stratejik bir rol üstlenmek için fırsat kollamaktadır. REKLAM Bu çelişkili yaklaşımlar, Suriye’nin geleceği için ortak bir vizyon oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Ancak Türkiye’nin dengeleyici ve aktif rolü, bu farklı çıkarları uzlaştırma potansiyeline sahiptir.

Türkiye’nin Sahadaki Gücü: Kuzey Suriye’de Güvenli Bölgeler Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölgelerle, hem PKK/YPG tehdidini sınırlandırmak hem de sığınmacıların gönüllü geri dönüşünü sağlamak için somut adımlar atmaktadır. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları, bu bölgelerde terör tehdidini büyük ölçüde bertaraf etmiş, bölgedeki istikrarı sağlamıştır.

Bu bölgeler, aynı zamanda Suriyelilerin geri dönüşü için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Türkiye, bu güvenli bölgelerde altyapı, eğitim ve sağlık alanlarında projeler yürüterek, mültecilerin onurlu bir şekilde dönüş yapmalarını teşvik etmektedir. Ancak, uluslararası toplumun bu çabalara daha fazla destek vermesi gerekmektedir. REKLAM Kadın Hakları ve Toplumsal Kapsayıcılık

Suriye’nin geleceği, yalnızca çatışmaların sona ermesiyle değil, toplumsal kapsayıcılığın sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Özellikle kadın hakları konusu, Suriye’de yeniden inşa sürecinin temel taşlarından biri olmalıdır. Muhalif grupların kontrolündeki bölgelerde kadınların toplumsal hayata katılımı ve temel haklarının güvence altına alınması, uluslararası kamuoyu nezdinde büyük önem taşımaktadır.

Türkiye, bu konuda rehberlik ederek, kapsayıcı ve eşitlikçi bir yönetim modelinin oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta etkin bir rol oynaması, Suriye’nin gelecekteki barış ve istikrarına önemli katkılar sunacaktır. Rejim Güçleri ve Muhalefet: Yeni Bir Denge Arayışı Muhalif grupların Halep ve Hama’daki hızlı ilerleyişi, rejimin askeri olarak büyük bir zayıflık içinde olduğunu göstermektedir. Ancak rejim, İran ve Rusya’dan aldığı destekle yeniden toparlanmaya çalışmaktadır.

REKLAM Muhalif grupların elde ettiği başarılar, yalnızca askeri ilerleme değil, aynı zamanda Suriye halkına sunulan bir umut ışığıdır. Ancak bu kazanımların kalıcı hale gelebilmesi için muhalefetin bir araya gelmesi ve uluslararası desteği artırması gerekmektedir. Türkiye, bu süreci kolaylaştıran bir aktör olarak kritik bir rol oynamaktadır. Gelecek Perspektifleri ve Türkiye’nin Rolü

Suriye’nin geleceği için birkaç olası senaryo öne çıkmaktadır: Siyasi Uzlaşı: Türkiye’nin öncülüğünde yürütülecek barış görüşmeleriyle, Suriye’de kapsayıcı bir yönetim modeli oluşturulabilir.

Fiili Bölünmüşlük: Mevcut çatışmaların devam etmesi durumunda, Suriye’nin farklı etnik ve mezhepsel gruplar arasında bölünmesi kaçınılmaz hale gelebilir.

Rejimin Çöküşü: Rejimin dış desteklerden yoksun kalması durumunda, Suriye’nin merkezi otoritesinin tamamen dağılması mümkündür. REKLAM Türkiye’nin aktif bir şekilde hem sahada hem de masada varlık göstermesi, bu senaryolar içinde barışçıl ve kapsayıcı bir çözümün gerçekleşme ihtimalini artırmaktadır. Öneriler Suriye, tarihindeki en karmaşık ve yıkıcı süreçlerden birini yaşamaktadır. Ancak bu süreç, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası iş birliğiyle çözüm yollarının açılabileceği bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin askeri, insani ve diplomatik girişimleri, Suriye’nin geleceğinde belirleyici olmaya devam edecektir.

Türkiye, Astana sürecini yeniden canlandırarak, Rusya ve İran ile daha güçlü bir koordinasyon sağlamalıdır.

Kadın haklarını ve toplumsal kapsayıcılığı önceleyen bir politika, Suriye’nin yeniden inşasında temel bir unsur olmalıdır.

Güvenli bölgelerde altyapı ve ekonomik kalkınma projeleri hızlandırılarak, Suriyelilerin dönüşü teşvik edilmelidir.

Uluslararası toplum, Suriye krizine yönelik daha fazla insani ve ekonomik destek sunmalı, mültecilerin dönüşü için ortak projeler geliştirmelidir. REKLAM Türkiye’nin Suriye krizindeki etkin rolü, sadece kendi güvenliğini değil, aynı zamanda Suriye halkının onurlu bir geleceğe kavuşmasını sağlamaya yönelik bir çabadır. Bu vizyon, bölgesel istikrarın en güçlü teminatı olacaktır. Türkiye’nin Bölgesel İstikrar İçin Önerdiği Yol Haritası Suriye krizinde Türkiye’nin aktif bir şekilde önermiş olduğu çözüm yolları, hem Suriye halkının refahını hem de bölgesel istikrarı hedefleyen çok boyutlu bir stratejiye dayanmaktadır. Türkiye, bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda somut adımlar atmayı önermektedir:

Astana Sürecinin Güçlendirilmesi Astana süreci, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki koordinasyonu sağlayarak Suriye’deki çatışmaların kontrol altına alınmasını hedeflemiştir. Ancak bu süreçte ilerleme kaydedilmesi için yeni adımlar gerekmektedir: Yeni bir diplomatik açılım: Türkiye, Rusya ve İran ile iş birliğini güçlendirerek siyasi diyalogu teşvik etmeli, özellikle rejim ve muhalefet arasında doğrudan görüşmelere zemin hazırlamalıdır.

Uluslararası destek: ABD ve Avrupa Birliği gibi aktörlerin de sürece dahil edilmesiyle, barış görüşmelerine daha geniş bir uluslararası meşruiyet kazandırılabilir. REKLAM Sığınmacıların Geri Dönüşünün Sağlanması Türkiye, Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü desteklemektedir. Ancak bu süreç, uluslararası desteğin artırılması ve altyapı yatırımlarının hızlandırılmasıyla mümkün olacaktır:

Güvenli bölgelerde kalkınma projeleri: Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelerde okul, hastane, yol ve barınma gibi temel altyapı projeleri hızla hayata geçirilmelidir.

Uluslararası fonlama: Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların daha fazla mali destek sağlaması, geri dönüş sürecini hızlandıracaktır.

Hukuki ve siyasi güvence: Sığınmacıların dönüşü için rejimin kapsamlı bir af ilan etmesi ve geri dönenlerin haklarının korunacağına dair uluslararası garantiler verilmesi gereklidir. Kadın Hakları ve Kapsayıcı Yönetim REKLAM Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata eşit katılımı, Suriye’nin yeniden inşasında temel bir unsur olacaktır: Kadınların karar alma süreçlerine dahil edilmesi: Hem yerel hem de ulusal düzeyde kadınların yönetim süreçlerine aktif katılımı teşvik edilmelidir.

Eğitim ve istihdam olanakları: Güvenli bölgelerde kadınlara yönelik mesleki eğitim programları ve iş olanakları sunulmalıdır.

Uluslararası kuruluşlarla iş birliği: Kadın haklarını koruyan politikalar geliştirmek için Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapılabilir. PKK/YPG’nin Suriye’deki Etkisinin Ortadan Kaldırılması Türkiye, kuzey Suriye’de PKK/YPG’nin etkinliğini sona erdirme hedefine bağlıdır. Bu bağlamda: Askeri operasyonların devamı: Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve PKK/YPG’nin tehditlerini bertaraf etmek için gerektiğinde askeri operasyonlarına devam edecektir.

Diplomatik baskı: Türkiye, ABD ve diğer aktörlere diplomatik baskı yaparak, YPG’ye verilen desteğin kesilmesi için çaba gösterecektir.

Bölgesel iş birliği: Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG etkisini azaltmak için Irak, Rusya ve İran ile koordinasyon güçlendirilmelidir. REKLAM Uluslararası Destek ve Yeniden İnşa Süreci Suriye’nin yeniden inşa süreci, sadece bölgesel değil, küresel bir iş birliğini gerektirir. Türkiye, bu süreçte uluslararası toplumdan aşağıdaki adımları beklemektedir:

İnsani yardım ve altyapı yatırımları: Özellikle yıkılmış bölgelerde altyapının yeniden inşa edilmesi için daha fazla uluslararası fon sağlanmalıdır.

Barış gücü misyonu: Suriye’de çatışmaların sona ermesi ve güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler liderliğinde bir barış gücü misyonu oluşturulabilir.

Ekonomik yaptırımların kaldırılması: Rejimin reform yapması şartıyla, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılabilir. Genel Değerlendirme ve Türkiye’nin Stratejik Konumu Türkiye’nin Suriye krizine yaklaşımı, yalnızca askeri değil, insani ve diplomatik boyutlarıyla da kapsamlı bir vizyon sunmaktadır. Türkiye’nin temel hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: REKLAM Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması,

PKK/YPG gibi terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi,

Sığınmacıların güvenli dönüşünün sağlanması,

Kapsayıcı ve adil bir yönetim modelinin hayata geçirilmesi. Bu hedefler doğrultusunda Türkiye, hem sahada hem de masada aktif bir politika izleyerek, Suriye halkının daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için çaba göstermektedir. Türkiye’nin bu kararlı tutumu, bölgesel istikrar ve barışın sağlanmasında kritik bir rol oynamaya devam edecektir.

Gelecek Önerileri Suriye’nin geleceği, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, kapsayıcı bir siyasi çözümün bulunması ve uluslararası iş birliğinin artırılmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye’nin bu süreçteki liderliği, Suriye halkına umut ve uluslararası topluma çözüm için bir yol haritası sunmaktadır. Öneriler:

Astana süreci derinleştirilmeli, yeni aktörler dahil edilmelidir.

Sığınmacıların dönüşü için güvenli bölgelerde altyapı yatırımları artırılmalıdır.

Kadın haklarını ve toplumsal kapsayıcılığı önceleyen politikalar geliştirilmelidir.

PKK/YPG’nin Suriye’deki etkisini azaltmak için uluslararası iş birliği güçlendirilmelidir.

Yeniden inşa süreci için uluslararası toplumdan daha fazla destek sağlanmalıdır. Türkiye’nin Suriye krizindeki aktif ve dengeleyici rolü, sadece bölgesel barış için değil, aynı zamanda Suriye halkının onurlu bir geleceğe ulaşması için de kilit öneme sahiptir. Bu süreçte atılacak her adım, Suriye’nin yeniden doğuşuna katkı sağlayacaktır.