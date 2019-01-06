Suriyeli sığınmacılar aleyhinde oluşturulan algıya referans teşkil eden bilgilerin çoğu gerçek dışı verilerden oluşuyor. Önyargıların çoğunda da, en aydınından en eğitimsizine kadar genişleyen bir cehalet ve ön yargı yelpazesi var. Ya da "Bunlar bir tek bizim ülkemizde böyle" imiş ya da sadece "Suriyelilere özgü" imiş gibi davranma yanlışı var.

“Suriyelilere her şey bedava ama yurdum insanına ücretli”: Yalan.



Suriyelilere hastanelerde öncelik tanındığı, vergi ödemedikleri yalan. Elektrik, su, doğalgazı bedava kullandıkları yalan. (Kaynak : Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 21 Aralık 2018’de yayımladığı “Suriyelilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar” adlı raporu)

“Suriyeli öğrenciler merkezi sınava girmeden üniversiteye alınıyor”: Yalan.



Sınavsız üniversite diye bir şey yok. Üniversite konusunda Suriyeli öğrenciler için hiçbir ayrımcılık yapılmıyor. ABD vatandaşı olan bir öğrenci Türkiye’de hangi haklara sahipse, Suriyeli bir öğrenci de aynı haklara sahip. Yabancı uyruklu öğrenciler “Türkiye Bursları”, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı veya yatay geçiş şartlarını sağlamadan üniversiteye giremezler.

“TOKİ Suriyelilere bedava ev veriyor”: Yalan.



TOKİ’den ev sahibi olmanın birinci şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Mülteciler vatandaş olmadıkları için başvuru dahi yapamaz.

“Suriyelilerin telefon faturalarını devlet ödüyor”: Yalan.



İddia Sözcü gazetesi tarafından ortaya atıldı. Göç İdaresi de yalanladı. Göç İdaresi tarafından “ankesörlü telefonlarda” kullanılmak üzere dağıtılacak olan telefon kartları meselesi var ama bunun Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgisi yok. Geri Gönderme Merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen yabancılarla ilgili.

“Devlet Suriyelilere maaş veriyor!”: Yalan.



Belirli şartları karşılayan mülteciler kendilerine verilen "Kızılay Kart" ile harcama yapabilirler ama giderleri Avrupa Birliği ülkeleri karşılıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil.

“Kayıt dışı çalışıyorlar”: Doğru.



Yasal çalışma izni olan Suriyeli sayısı sadece 11 bin. Ancak takdir edersiniz ki bu, Türkiye’deki eşit işe eşit ücret vermeyen işverenlerin neden olduğu bir sorun. Suriyelinin suçu değil. (Kaynak: Uluslararası Mülteci Hakları Derneği )

“Suriyeliler yan gelip yatıyorlar, üretmiyorlar, çalışmıyorlar, ekonomimize yük oluyorlar”: Yalan.



Bakıma muhtaç olanları elbette var ancak Suriye’den göç edenler arasında belirli bir variyeti, mesleği olanlar da vardı ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sundular.

TEPAV’ın 2017 Aralık bülteninde yayınlanan veriler şu gerçeği ortaya koyuyor: 278 adedi 2010-2012 döneminde olmak üzere 2017 yılı sonuna kadar toplam 6.589 Suriye ortak sermayeli şirket kuruldu.

Konuyla ilgili bültene ulaşmak için tıklayınız

“Geldiler ve bir de üzerine sürekli çocuk doğuruyorlar”: Doğru.



2011’den bu yana 355 bin Suriyeli Türkiye’de doğdu. Bu bir art niyetin, bilinçli bir örgütlü stratejinin eseri değil. Göç ve savaş sonrası insanlar hayatta kalma telaşının uzantısı olarak "ürerler". Dünya üzerindeki en çok doğum, ikinci dünya savaşı sonrasında yaşanmış ve durumu ifade etmek için "bebek patlaması" tanımı kullanılmıştı. (Kaynak: Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi)

“İstanbul Kadıköy’de yaşıyorum ve Suriyelilerden yıldım”: Yalan.



TÜBİTAK ile birlikte "1003 entegrasyon projesi" kapsamında araştırma yapan Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar araştırma verilerini paylaşırken şu gerçeği ortaya koydu: İstanbul’daki Suriyelilerin yaşadıkları semtler şunlar: Sultanbeyli, Sultangazi, Bağcılar, Esenler, Fatih. Ayrıca Akçapar şunu da belirtmiş: “Çok enteresandır, 'Suriyeliler artık evine dönsün' diyenlerin çoğunun hemen hemen Suriyelilerle hiç karşılaşmamış ya da az teması olan insanlar olduğunu gördük”

“Suriyeliler suça karışıyor, kendileri artık bir güvenlik sorunudur”: Yalan.



Göç İdaresi'ne göre suç işleme oranı yüzde 1.32. Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardan oluşuyor. Bu trend daha da düşmüş, 2017’ye kıyasla yüzde 20 düşüş var. Ancak bunun şimdilik böyle olması, gelecekte de böyle devam edeceğini göstermiyor. Toplumdaki nefret söyleminin artışı, entegrasyonlarının ciddiye alınmaması, meslek ve niteliklerine göre istihdamlarının sağlanamayışı, 1 milyon 100 bin çocuktan henüz eğitim alma fırsatı olmamış beşyüzbin çocuğun olması gelecekte sorun yaratabilir. Elbette hali hazırda Suriyelilerin işlediği ve toplumda infial yaratan bazı suçlar var. Ancak bu suçlar bütün Suriyeli mültecileri suçlu, haydut, alçak yapmaz. Tıpkı günlerce işkence ettiği Suriyeli adamın gözü önünde karısına tecavüz eden adamın bütün Türkleri tecavüzcü, işkenceci yapmayacağı gibi.

“Suriyeliler nasılsa dönecek, daha çok bağıralım, daha hızlı dönsünler”: Yanlış.



Önemli bir kısmı dönemeyecek. Çünkü Suriye kısa bir sürede emniyetli olabilecekleri bir yer haline gelmeyecek. Esad rejimi mallarına mülklerine çoktan el koydu. Gidenleri "rejim muhalifi" olarak görüyor. Suriyelilerin ülkelerinde can güvenlikleri yok. Nitekim güvenli bölge haline getirilen yerlere dönüp yerleşenlerin sayısı oldukça düşük. Tam da bu nedenle hayallere kapılmadan, yeni göç dalgalarını önleyecek politikalar yürüterek, ama burada olanların kalıcı olabileceğini hesap ederek davranmak gerekiyor.

NİHAL BENGİSU KARACA'NIN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ