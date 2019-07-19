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'Suriyeli gelin' çetesinden 5 ilde 2 milyon TL'lik vurgun!

Hatay'dan gelerek Kayseri'de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişilik 'Suriyeli gelin' çetesinin oyununu Kayseri polisi bozdu. Şahısların sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar 5 ilde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi

19.07.2019 - 11:46 | Güncelleme: İHAGündem
suriyeli sahte gelin

Hatay'dan gelerek Kayseri'de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişinin oyununu Kayseri polisi bozdu. Şahısların şimdiye kadar çeşitli illerde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

İHA'nın haberine göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de 51 yaşındaki Ş.Ö. ve oğlu 29 yaşındaki G.Ö.'nün evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay'da kendisini sözde evlenecek bayanın babası olarak tanıtan Suriye uyruklu M.J. (41),sözde evlenecek olan bayanın M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi.

40 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASI İLE KAÇTILAR

Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu bayan şahısları alarak Kayseri'ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.'ye düğün takısı olarak taktıkları, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.'nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.'nin Hatay'dan kiraladığı araç ile Kayseri'ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile bayanları alarak Kayseri'yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.

HATAY'DA 2 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Hatay'da olabileceği ihtimali üzerine kente gitti. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi yakalayarak Kayseri'ye getirdi.

5 İLDE TOPLAM 2 MİLYON TL'LİK VURGUN

Şüpheli şahısların benzer yöntem ile Afyon, Aksaray ve Adana'da vatandaşları 2 milyon TL civarında mağdur ettikleri tespit edildi. Yakalanan M.J., S.E.H., M.J., M.A.E. ve A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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