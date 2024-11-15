Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki operasyonlarda 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Suriye'deki operasyonlara ilişkin, "Nefesimiz enselerinde!" başlığıyla yayınladığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.

IRAK'TA DA 9 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'taki operasyonlara yönelik açıklamada da "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi kullanılarak şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."