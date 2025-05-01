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        Haberler Dünya Suriye: Sahnaya'da kontrolü sağladık | Dış Haberler

        Şam Kırsalı Valisi: Sahnaya'da kontrolü sağladık

        Şam Kırsalı Valisi Amir El Şeyh, Sahnaya semtinde silahlı Dürzi gruplar tarafından başlatılan çatışmalar sonrasında kontrolün tekrardan sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 00:38 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:39
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        Suriye: Sahnaya'da kontrolü sağladık
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        Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesinde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede kontrolü sağladığını bildirdi.

        Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Sahnaya'da kontrolü sağladıklarını söyledi.

        ÇATIŞMALAR

        Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşandı.

        ‏Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

        ‏Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

        Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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