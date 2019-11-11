Barış Pınarı Harekatı’nda kurtarılan topraklarda güvenliği sağlamaya devam eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri 9 Ekim’den bu yana 198 askerini şehit verdi.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda, teröristlerden kurtarılan bölgede arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

SMO Sözcüsü Yusuf Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakata uymayarak güvenli bölgeye sızmaya çalışan YPG/PKK’lı teröristlerle mücadele devam ettiklerini söyledi.

"YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata uymuyor. Halen cephe hatlarımıza ve kurtarılan bölgelerdeki sivillere saldırıyor." diyen Hammud, teröristler karşısında taviz vermeyeceklerini vurguladı.

AA muhabirinin SMO komutanları aracılığıyla derlediği bilgilere göre, 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 198 SMO askeri terörle mücadelede şehit düştü. SMO’dan 643 asker yaralanırken, 1 askerden haber alınamıyor.

Çatışmalarda yüzlerce terörist ise TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi.