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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu | Dış Haberler

        Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu

        Suriye'de güvenliği güçlendirmek amacıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulduğu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 02:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 02:42
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        Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu
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        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede güvenliği sağlamaya yönelik adımlar kapsamında, Cumhurbaşkanı başkanlığında faaliyet gösterecek ve güvenlik ile siyasi politikaların koordinasyonundan sorumlu olacak Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu.

        Konsey, Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanları, Genel İstihbarat Müdürü'nün yanı sıra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak 2 danışman ve 1 teknik uzmandan oluşacak. Toplantılar, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine düzenli ve gerekli görüldüğünde yapılacak.

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