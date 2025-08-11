Suriye'de doğu cephesi ısınıyor: Şam'dan SDG'ye karşı askeri hamle, Paris görüşmeleri çıkmazda

Savunma Bakanlığı’na bağlı 60. ve 76. Tümenlerden oluşan çok sayıda askerî konvoy, pazar günü Halep’in doğusundaki Deyr Hâfer ve Tişrîn Barajı bölgelerine, ayrıca Rakka’nın güney kırsalındaki Zemme hattına intikal etti. Yerel kaynaklar, yüzlerce araç ve bazı ağır silahların Menbiç üzerinden Tişrîn Barajı’na geçtiğini, diğer bir kısmın ise Halep–Rakka yolu üzerinden Deyr Hâfer’e yöneldiğini bildirdi.

Kaynaklara göre bu yığınak, SDG’nin son haftalarda Suriye ordusuna yönelik artan taciz ve saldırılarının ardından gerçekleşti. Şam yönetimi, SDG’nin ABD öncülüğünde imzaladığı 10 Mart anlaşmasına uymadığını ve geçtiğimiz cuma günü Haseke’de yapılan konferansın sonuçlarını da reddettiğini vurguluyor. Suriyeli bir askerî kaynak, “SDG’nin bu tavrı, siyasi çözüm arayışında olmadığını ortaya koyuyor; bu nedenle doğu bölgelerinin kurtarılması için tek seçenek askerî yoldur” dedi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Paris’te bu ay yapılması planlanan müzakerelerden de Şam yönetimi dün çekildiğini açıkladı. Resmî haber ajansı SANA, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bu kararın “SDG’nin anlaşmaya uymayan tavrı” nedeniyle alındığını belirtti. Ancak Fransız bir kaynak ile SDG’den askerî bir yetkili, “Şam’dan resmi bir çekilme bildirimi almadık” açıklamasında bulundu.

Bu gelişmelerin gölgesinde, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Temsilci, “Kürtlere bağımsızlık ya da federal yapı sözü vermedik. Mutabakat, yalnızca ortak güvenlik düzenlemelerine ve belirli bölgelerde iş birliğine dayanıyor” ifadelerini kullandı. Ankara ise, zaman zaman kamu diplomasisi aracılığıyla SDG’ye, ABD öncülüğünde varılan mutabakata uyması yönünde mesajlar iletiyor. Türk yetkililer, sahadaki istikrarsızlığın hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü hem de Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor. Bölgesel denklemde ise, Şam–SDG hattındaki gerilim yalnızca iç dinamiklerle sınırlı değil. Rusya, Suriye ordusunun doğu bölgelerinde daha etkin olmasını desteklerken, ABD ise SDG ile iş birliğini sürdürmekte kararlı. İran, Şam’ın yanında yer alırken, Türkiye hem sınır güvenliği hem de PKK bağlantılı unsurların varlığı nedeniyle süreci yakından takip ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde, Paris müzakerelerinin akıbeti ve sahadaki askerî dengeler, Suriye’nin doğusundaki güç dağılımını doğrudan belirleyecek.

Paris’teki müzakerelerin başarısızlığa uğrama ihtimali, sahada askerî hareketliliği doğrudan tetikliyor. Şam yönetimi, müzakere masasının sonuç getirmeyeceği kanaatine vardığında, doğu bölgelerinde güç gösterisine yöneliyor. Bu durum, hem SDG’nin ABD desteğine güvenerek sahada daha sert adımlar atmasına hem de Rusya ile İran’ın Şam’a askerî desteğini artırmasına yol açıyor. Türkiye açısından ise bu gelişme, sınır hattında yeni bir güvenlik dalgası ve olası operasyon senaryolarını gündeme getiriyor. Paris sürecinin tamamen çökmesi, Suriye’nin doğusunda sıcak temas ihtimalini ciddi biçimde yükseltebilir.