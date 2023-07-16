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1975 yılında bağımsızlığını kazanan ülke, Hollanda mimarisine sahip yapılarıyla kentsel dokuyu günümüze kadar canlı tutmayı başarmıştır. Pek çok farklı etnik kökeni kucaklayan Surinam, tarihi güzellikleri ve el değmemiş doğasıyla ilgi çekici ülkelerden biridir. Surinam nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Surinam Nerede?

Surinam –resmi adıyla Surinam Cumhuriyeti- Güney Amerika'nın kuzey ucunda bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyinde Kuzey Atlantik Okyanusu yer almaktadır. Fransız Guyanası, Guyana ve Brezilya ile komşudur.

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Surinam Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Surinam Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. Güney Amerika’nın tam kuzey ucunda yer alan ülke, yüzölçümü bakımından Güney Amerika kıtasının en küçük ülkesidir.

Surinam Başkenti

Surinam ülkesinin başkenti Paramaribo’dur. Nehrin kıyısında kurulan bu şehir 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. Bunun sebebi Avrupa ve yerel kültür sentezinin yansımasını taşıyan yapılardır. Bağımsızlık Meydanı şehrin simgesel değeridir.

Surinam Bayrağının Anlamı

Bayrağın üst ve alt kısımlarında yeşil bir şerit bulunmaktadır. Yeşil şeritlerin üstünde ise iki adet yatay beyaz şerit yer almaktadır. Beyaz şeritlerin çevrelediği kırmızı renkli şerit ise tam ortada bulunmaktır. Kırmızı rengin üzerini sarı bir yıldız ortalamaktadır. Bayraktaki yeşil renk ülkenin sahip olduğu verimliliği temsil eder. Kırmızı renk verilen mücadeleyi sembolize etmektedir. Beyaz renk ise hukuk ve özgürlüğün simgesidir. Ortada yer alan sarı yıldız ise ülkenin parlak geleceğinin nişanesidir.

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Surinam Nüfusu

Surinam’ın 2023 itibariyle nüfusu 602,389’dur. Nüfus yoğunluğunun çoğu başkent Paramaribo’da toplanmıştır. Hollanda egemenliğinin yapısal boyutları şehrin mimarisinde görülmektedir.

Surinam Para Birimi

doları (SRD) kullanılmaktadır. 1 Surinam doları 0,69 Türk lirasına tekabül etmektedir.

Surinam Türkiye Saat Farkı

Surinam ile Türkiye arasında 6 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Ülkemiz Surinam’dan 6 saat ileridedir. Türkiye’de saat 10.00 iken Surinam’da saat 04.00’tür.

Surinam Şehirleri

Surinam; savana kuşağı, kıyı bölgesi ve tropikal ormanları olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Surinam şehirleri, gerek doğal güzellikleri gerekse mimari detaylarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Surinam’ın başlıca şehirleri şunlardır: Paramaribo, Lelydorp, Brokopondo, Nieuw Nickerie.