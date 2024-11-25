Süper yedek Batshuayi!
Geçen sezonun nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi gollerine Galatasaray'da da devam ediyor… Belçikalı yıldız Bodrum FK deplasmanında da 3 puanı getiren isim oldu
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Michy Bathsuayi gol nöbetine devam ediyor…
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Galatasaray, Süper Lig’in 13. haftasında Bodrum FK’ya konuk olurken 3 puanı Belçikalı yıldız getirdi.
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Geçen sezon oyuna sonradan giren futbolcular arasında en çok gol atan isim olan Batshuayi aynı formu Galatasaray’da da gösterdi.
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Victor Osimhen transferiyle üçüncü sıraya gerileyen Belçikalı, sarı-kırmızılıların zorlandığı anlarda sahne aldı.
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Bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydeden Batshuayi, Okan Buruk’u da mahcup etmedi.
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Az zamana çok iş sığdıran Belçikalı bu sezon attığı altı golün beşini oyuna sonradan girdiği müsabakalarda kaydetti.
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Icardi’nin sakatlığı sonrasındaki müsabakalarda 60 dakika süre alan Batshuayi önce Samsunspor maçındaki golüyle gizli kahraman oldu ardından Bodrum karşısında 3 puanı getirdi.
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Okan Buruk geçen sezon Fenerbahçe’deki geleceği uzun süre belli olmayan Belçikalı golcünün transferini çok istemişti.
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Batshuayi daha önce UEFA’ya verdiği röportajda Okan Buruk’la birkaç kez görüştüklerini dile getirmişti.
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