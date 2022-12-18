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18 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın son Süper Loto sonuçları 18 Aralık 2022 Pazar günü şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanıyor. İşte, Milli Piyango ile 18 Aralık 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 18.12.2022 - 22:25 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarında haftanın son çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte 18 Aralık 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları...

18 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 12 - 18 - 23 - 25 - 35 - 48

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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