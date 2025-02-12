Süper Lig takımları 27 yabancı futbolcu transfer etti

Süper Lig'de mücadele eden ekipler, kadrosuna 58 futbolcuyu dahil etti. Transfer edilen oyunculardan 31'i yerli, 27'si ise yabancı futbolculardan oluştu.

Ara transfer döneminde 4 oyuncuyla kadrosuna takviye yapan Fenerbahçe, bütün transferlerinde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un yanı sıra bir diğer Brezilyalı Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Paris Saint-Germain forması giyen Slovak defans Milan Skriniar'ı da kadrosuna kattı.

Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından Ognjen Mimovic'le de 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in takımda kalması sebebiyle bu futbolcuya lisans çıkaramadı.

Mimovic'le birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunan sarı-lacivertli takım, Sırp futbolcuyu kiralık gönderdi.

Fenerbahçe'yle birlikte en fazla yabancı futbolcu transferini yapan bir diğer ekip Galatasaray oldu.

Kolombiyalı Carlos Cuesta, Gabonlu Mario Lemina, İspanyol Alvaro Morata ve Polonyalı Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, ezeli rakibiyle aynı sayıda yabancı oyuncu transfer etti.

EN FAZLA BREZİLYALI VE UKRAYNALI GELDİ

Süper Lig'de transfer yapan 14 kulüp, 20 farklı ülke vatandaşı olmak üzere 27 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 3'er oyuncuyla Brezilyalılar ve Ukraynalıların oldu.

Bu futbolcuları 2 Kolombiyalı, 2 Polonyalı ve 2 Sırp oyuncu takip etti.

Kulüpler; Gabon, İspanya, Slovakya, Fildişi Sahili, İrlanda, Hırvatistan, Gana, İsviçre, Hollanda, Slovenya, Fransa, Ekvador, Norveç, Kuzey Makedonya ve Demokratik Kongo vatandaşı olan birer oyuncuyla anlaşmaya vardı.