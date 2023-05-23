FIGC'nin bu kararı sonrasında Serie A'nın puan durumu da güncellendi. Ceza kararından önce 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 10 puan silme cezasıyla 59 puanla 7. sırada yer aldı.

Bu kararla, Juventus'un ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda tamamlaması zora girdi. Yaşanan gelişmelerin Inter'in ligi ilk dörtte tamamlama ihtimali de yükseldi. 68 puanlı Lazio'nun 2 puan gerisinde bulunan Inter, Juventus'un puan silme cezasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Devler Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Milano ekibinin Şampiyonlar Ligi biletini doğrudan alması ise Süper Lig şampiyonunu etkileyecek.

Inter'in ligi ilk dörtte tamamlamadan Şampiyonlar Ligi'ni kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne 1. eleme turundan başlayacak ve dört takım elemesi gerekecek. Inter'in ligi ilk dörtte tamamlaması durumunda ise Süper Lig şampiyonu turnuvaya 2. Eleme Turu'ndan başlayacak.