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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 21. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 19. hafta zirve yarışında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un liderlik yarışında puan kayıplarının ardından Galatasaray, haftayı kayıpsız geçti. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

09.02.2020 - 20:31 | Güncelleme:
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanan maçta Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR21126340241642
2.TRABZONSPOR A.Ş.20125345202541
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK21117340221840
4.AYTEMİZ ALANYASPOR21116441202139
5.GALATASARAY A.Ş.21116435171839
6.FENERBAHÇE A.Ş.21115540241638
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.2111373427736
8.GÖZTEPE A.Ş.208662522330
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.217683135-427
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR206683429524
11.YUKATEL DENİZLİSPOR216692129-824
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2073102130-924
13.GENÇLERBİRLİĞİ2156103039-921
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR214891627-1120
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2147102038-1819
16.MKE ANKARAGÜCÜ2138101837-1917
17.KASIMPAŞA A.Ş.2144132846-1816
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2126132154-3312

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

07.02.2020 20:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR0 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

08.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

08.02.2020 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ0 - 2TRABZONSPOR A.Ş. 

 

08.02.2020 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

 

08.02.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş.1 - 1AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

09.02.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR2 - 2FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 

 

09.02.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR1 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

09.02.2020 19:00 KASIMPAŞA A.Ş.0 - 3GALATASARAY A.Ş. 

 

10.02.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 
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