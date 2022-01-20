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Süper Lig Puan durumu 20 Ocak 2022! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 22. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşamki karşılaşmada Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 ile geçti. Lider Trabzonspor ise Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

20.01.2022 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig Puan durumu 20 Ocak 2022! Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 22 15 6 1 39 16 23 51
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 12 6 3 33 16 17 42
3.FENERBAHÇE A.Ş. 22 10 6 6 35 27 8 36
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 10 5 7 34 30 4 35
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 11 2 8 32 28 4 35
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 10 4 7 30 21 9 34
7.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 22 9 7 6 30 25 5 34
8.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 9 5 7 32 32 0 32
9.YUKATEL KAYSERİSPOR 22 8 7 7 30 29 1 31
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 9 4 8 27 28 -1 31
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 7 9 6 29 23 6 30
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 8 6 8 29 31 -2 30
13.GALATASARAY A.Ş. 21 7 6 8 26 28 -2 27
14.GZT GİRESUNSPOR 22 7 5 10 21 22 -1 26
15.GÖZTEPE A.Ş. 22 6 6 10 26 30 -4 24
16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 21 6 5 10 22 32 -10 23
17.KASIMPAŞA A.Ş. 21 5 6 10 24 29 -5 21
18.ALTAY 22 5 3 14 24 37 -13 18
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 5 3 13 19 38 -19 18
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 21 4 3 14 17 37 -20 15

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.01.2022 17:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

18.01.2022 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

18.01.2022 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

19.01.2022 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

19.01.2022 17:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.01.2022 18:00 YUKATEL KAYSERİSPOR 1 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

19.01.2022 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 GZT GİRESUNSPOR

19.01.2022 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 ALTAY

20.01.2022 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

20.01.2022 20:00 GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

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