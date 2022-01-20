Spor Toto Süper Lig 22. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 22 15 6 1 39 16 23 51 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 12 6 3 33 16 17 42 3.FENERBAHÇE A.Ş. 22 10 6 6 35 27 8 36 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 10 5 7 34 30 4 35 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 11 2 8 32 28 4 35 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 10 4 7 30 21 9 34 7.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 22 9 7 6 30 25 5 34 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 9 5 7 32 32 0 32 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 22 8 7 7 30 29 1 31 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 9 4 8 27 28 -1 31 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 7 9 6 29 23 6 30 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 8 6 8 29 31 -2 30 13.GALATASARAY A.Ş. 21 7 6 8 26 28 -2 27 14.GZT GİRESUNSPOR 22 7 5 10 21 22 -1 26 15.GÖZTEPE A.Ş. 22 6 6 10 26 30 -4 24 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 21 6 5 10 22 32 -10 23 17.KASIMPAŞA A.Ş. 21 5 6 10 24 29 -5 21 18.ALTAY 22 5 3 14 24 37 -13 18 19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 5 3 13 19 38 -19 18 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 21 4 3 14 17 37 -20 15

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ