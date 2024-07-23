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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi ve transfer dönemi bitiş tarihi

        Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 Yeni sezon Süper Lig takvimi

        Türkiye Süper Lig'in başlangıç tarihi için geri sayım sürüyor. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son bulan sezonun ardından, 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlama tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 2024 - 2025 yeni sezon liglerin başlangıç tarihleri ne zaman? İşte, konuya dair yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:08
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        • 1

          Trendyol Süper Lig 2024-2025 yeni sezon heyecanına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray (102) ve Fenerbahçe (99) tarihinin en yüksek puanlarını topladı. TFF'nin yeni sezon başlangıç tarihini açıklamasının ardından futbolseverler konuya dair araştırmalar yapıyor. İşte, 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihine ilişkin yanıtlar...

        • 2

          SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        • 3

          SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        • 4

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

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