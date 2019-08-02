02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ne zaman başlayacak? 2019 - 2020 Transfer dönemi ne zaman bitecek? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Transfer döneminin başlamasıyla kadrolarını güçlendiren Süper Lig takımları yeni 2019 - 2020 sezonu için geri sayıma geçti. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig 2019 - 2020 sezonu başlangıç tarihini ve transfer sezonunun bitiş tarihini açıkladı. İşte haberin detayları...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2019?
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.
2019 - 2020 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 futbol sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.
Buna göre 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı ve 2 Eylül tarihinde bitecek.
2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
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