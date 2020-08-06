Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. Avrupa'daki son takımımız olan Başakşehir'in elenmesiyle birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alma olasılığı kalmadı. Yani 2020-2021 sezonunda Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

BİR İHTİMAL DAHA VAR!

2020-2021 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılabilmesi için, 2020-2021 Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi liginde doğrudan Devler Ligi gruplarına kalan kontenjanda olması gerekiyor. Aynı şekilde 2020/21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ekibinde kendi liginde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan bir sıralamada yer alması 11. sıradaki Avrupa ülkesine yarayacak.