Süper Lig'den 1. Lig'e transfer oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sezon başında Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı.
Giriş: 23.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ara transfer çalışmalarına hız verdi.
Adanaspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuz sezon başında Konyaspor forması giyen Adem Eren Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
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