Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuşlar başladı

Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuşlar, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi ve Rus turistlerin yurt dışına seyahat etme seçeneklerinin azalmasıyla birlikte bu hafta başladı.

Rusya'nın Nordwind Havayolları tarafından işletilen ilk Moskova-Pyongyang uçuşu, Pazar günü gerçekleşti ve uçuş yaklaşık sekiz saat sürdü.

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Rusya Ulaştırma Bakanlığı, seferlerin başlangıçta ayda yalnızca bir kez olacağını ve Pyongyang'dan Moskova'ya ilk dönüş uçuşunun Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı.

"TARİHİ BİR OLAY"

Uçuşta görev alan bir Nordwind çalışanı AFP'ye verdiği demeçte, "Bu, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiren tarihi bir olay" dedi. Ayrıca uçakta kaç yolcu olduğunu da söylemedi.

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Rusya ve Kuzey Kore, son yıllarda daha yakın askeri bağlar kuruyor ve Pyongyang, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları için asker ve silah sağlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl Kuzey Kore'yi ziyaret etmesiyle karşılıklı bir savunma anlaşması imzalandı.

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin, bakanlığın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "70 yılı aşkın diplomatik ilişkilerde ilk kez, ülkelerimizin başkentleri arasında doğrudan uçuşlar başlatıyoruz" dedi.

Bu gelişme, Kuzey Kore'nin pandemi sırasında getirilen yabancı ziyaretçilere yönelik kısıtlamaları yavaş yavaş gevşetmeye başladığı ve kendi turizm hamlesini de hızlandırdığı bir dönemde gerçekleşti. Haziran ayında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yetkililerin yılda 20 bin ziyaretçi çekmesini umduğu yeni bir sahil beldesi açmıştı.