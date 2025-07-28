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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve Gazze... | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor! Orman yangınları, Terörsüz Türkiye ve Gazze...

        Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda son günlerde Türkiye'yi saran orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci, Gazze'deki açlık krizi gibi konular görüşülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 08:35 Güncelleme: 28.07.2025 - 08:35
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini Türkiye'yi saran orman yangınları oluşturacak. Kabine gündemindeki diğer konular ise Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki açlık krizi olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

        ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

        Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor. Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN NOKTA

        Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine Toplantısı'nda süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler görüşülecek.

        SURİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK GÜNDEMDE

        Toplantının önemli başlıklarından biri de terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantılarının yeni dönemde nasıl bir tavır takınacağı olacak. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlar karşısında atılabilecek muhtemel adımları da masaya yatıracak.

        GAZZE'NİN SON DURUMU GÜNDEME GELECEK

        İsrail önceki gün Gazze'de yardım faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını açıklamıştı. Karar ile İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıklamıştı. Gazze'de yaşananlar ve son durumunda kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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