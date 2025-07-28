Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini Türkiye'yi saran orman yangınları oluşturacak. Kabine gündemindeki diğer konular ise Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki açlık krizi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

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ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Toplantıda Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları ilgili değerlendirmeler ve çalışmalara ilişkin bilgi aktarımının yapılması öngörülüyor. Toplantıda ilgili bakanların sunum yapması, orman yangınlarına karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GELİNEN NOKTA

Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen Kabine Toplantısı'nda süreç de ele alınacak ve TBMM'de kurulması beklenen komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler görüşülecek.

SURİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK GÜNDEMDE

Toplantının önemli başlıklarından biri de terör örgütü PKK’nın Suriye'deki uzantılarının yeni dönemde nasıl bir tavır takınacağı olacak. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlar karşısında atılabilecek muhtemel adımları da masaya yatıracak.

GAZZE'NİN SON DURUMU GÜNDEME GELECEK İsrail önceki gün Gazze'de yardım faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını açıklamıştı. Karar ile İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıklamıştı. Gazze'de yaşananlar ve son durumunda kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.